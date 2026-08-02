Ейми Хънт приветства новите правила за заснемане в атлетиката: Фокус върху постиженията, а не върху визията

Британската звезда в спринта Ейми Хънт се превърна в едно от водещите лица, подкрепящи новите строги насоки за телевизионно излъчване, въведени от Европейската атлетика и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). Новите правила имат за цел да елиминират сексуализацията на жените атлети чрез неподходящи камерни ъгли и повторения, като вместо това насочат вниманието на зрителите изцяло към спортните постижения.

Насоките, които ще бъдат приложени по време на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август 2026 г., съветват операторите да избягват продължителни близки планове на специфични части от тялото, както и ниски камерни ъгли, заснети отзад или под атлетите. Регламентът също така ограничава използването на забавени кадри (slow-motion), които не допринасят за техническото разбиране на дисциплината.

Ейми Хънт, която е сред най-бързите жени във Великобритания, подчертава важността на тези промени за психическото здраве и комфорта на състезателите. Според докладите, много атлетки, включително олимпийската медалистка Холи Брадшоу, са споделяли за дискомфорт и дори онлайн тормоз в резултат на начина, по който са били заснемани по време на състезания.

Подкрепата на Хънт за новите правила идва в момент на изключителен възход в нейната кариера. През юни 2026 г. тя записа впечатляващо време от 10.97 секунди на 100 метра по време на Диамантената лига в Стокхолм, заемайки второ място след Мелиса Джеферсън-Уудън. Малко по-късно Хънт защити националната си титла на Великобритания с време 11.01 секунди.

Формата ѝ остана стабилна и на Игрите на Британската общност в Глазгоу, където тя завоюва сребърен медал на 100 метра с резултат 10.98 секунди в изключително тежки условия на обилен дъжд, отстъпвайки само на Зоуи Хобс от Нова Зеландия.

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов определи новите насоки като "решаваща стъпка към елиминиране на вредните образи на жените в нашия спорт“. Целта е да се запази високото техническо ниво на продукцията, като същевременно се гарантира, че фокусът остава върху техниката, прецизността и красотата на движението.

За атлети като Ейми Хънт тези промени означават възможност да се концентрират изцяло върху представянето си на пистата, без да се притесняват как ще бъдат представени в ефир пред милионната аудитория на големи телевизионни оператори.

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Снимки: Gettyimages