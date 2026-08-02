Олимпийски маратонец е в неизвестност, майка му моли за помощ

Бразилският олимпийски маратонец Даниел до Насименто е обявен за изчезнал, което предизвика публични призиви за помощ от неговата майка и националната атлетическа федерация на Бразилия.

Според семейството му, До Насименто е в неизвестност от 19 юни.

От Бразилската атлетическа конфедерация съобщават, че спортистът е изчезнал преди повече от месец, а официален сигнал за издирването му е подаден от семейството на 27 юли.

"Бразилската атлетическа конфедерация призовава за мобилизация на атлетическата общност в издирването на атлета Даниел до Насименто, бегачът на дълги разстояния Даниелзиньо, който е в неизвестност от почти 40 дни, от 19 юни“, се казва в изявление на федерацията.

Майка му Валдирене Паула Ферейра също публикува в Инстаграм молба за помощ за намирането на сина си. В публикацията си тя пише, че До Насименто е напуснал дома си около 19:00 часа на 19 юни, носейки само черна раница.

"Някой има ли информация за сина ми?“, пише тя. "Името му е Даниел Насименто, по-известен като Армеро.“

Ферейра също така споделя, че синът ѝ "има психологически проблеми“ и моли за "всякаква достоверна информация“, която би могла да помогне за откриването му.

В интервю за "Сън“ Ферейра описва До Насименто като човек, който е бил близък с нея, дори след като кариерата му на бегач се е променила.

"Отивах на работа и той идваше с мен. Винаги е бил добро момче“, казва тя пред изданието. "Понякога го извеждах да потича. Правеше някои тренировки тайно сред захарните тръстики. Мисля, че наистина му липсваше рутината на спортист.“

Тя добавя: "Хиляди неща минават през ума на една майка. Мисля, че съм свалила около 10 килограма. Братята и сестрите на Даниел също са много притеснени. Просто искаме той да се появи.“

28-годишният До Насименто се състезава на Олимпийските игри в Токио в маратона (където не завършва) и на Световното първенство по полумаратон през 2020 г. (където завършва 93-ти). Той постига личен рекорд в маратона на маратона в Сеул през 2022 г., където завършва трети с време 2:04:51.

На Нюйоркския маратон през 2022 г., след като водеше в мъжката група през по-голямата част от състезанието, той колабира около 21-вата миля, борейки се с голямата жега и влажност през деня, и не успя да завърши маратона.

Името на До Насименто нашумя миналата година, след като беше съобщено, че ще изтърпи петгодишно наказание заради антидопингово нарушение. От Звеното за почтеност в леката атлетика заявиха, че има "ясни доказателства за употребата на множество забранени вещества от страна на спортиста“.

Към момента приоритет е намирането на До Насименто и безопасното му завръщане у дома.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages