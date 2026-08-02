Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Лъчезар Даскала с бронз при юношите на Европейската купа по спортно катерене

Лъчезар Даскала с бронз при юношите на Европейската купа по спортно катерене

  • 2 авг 2026 | 08:29
  • 159
  • 0
Лъчезар Даскала с бронз при юношите на Европейската купа по спортно катерене

Младият български катерач Лъчезар Даскалов се представи отлично на  европейска купа по спортно катерене в дисциплината скорост за юноши и девойки и спечели бронзовия медал при юношите (младша възраст) U17.

Даскалов започна много силно още от квалификациите в Санкт Пьолтен (Австрия), където с зае 3-то място с време 6.48 секунди, с което също така подобри и личния си резултат на официални състезания.

Младият талант направи още по-силно участие във финала, подобрявайки личното си постижение във всеки следващ кръг. Последователно елиминира съперниците си на 1/8-финал и на 1/4-финала с резултат 6.49 и 6.34 секунди. Второто му постижение също така се оказа и нов национален рекорд при мъжете в дисциплината.

В полуфинала постигна 6.31 секунди, само с 4 стотни назад от съперника му в серията, което го прати в малкия финал на състезанието. В серията за 3-4 място Лъчезар Даскалов отново надмина най-добрия си резултат и с време от 6.01 секунди се окичи с бронзов медал.

Следващите две европейски купи в скоростта ще се проведат през септември в Имст, Австрия и октомври в Лайпциг, Германия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Историческо! България за първи път с отбор на Европейско по бейзбол

Историческо! България за първи път с отбор на Европейско по бейзбол

  • 2 авг 2026 | 03:41
  • 1608
  • 0
Български бейзболист постави втори рекорд на "Гинес"

Български бейзболист постави втори рекорд на "Гинес"

  • 31 юли 2026 | 16:54
  • 1283
  • 0
Йоана Илиева след Световното: Дойдох за повече…

Йоана Илиева след Световното: Дойдох за повече…

  • 31 юли 2026 | 16:40
  • 636
  • 1
Пловдив ще бъде домакин на Държавното по триатлон на стандартна дистанция

Пловдив ще бъде домакин на Държавното по триатлон на стандартна дистанция

  • 31 юли 2026 | 15:13
  • 759
  • 0
Нирмал Пурджа е в капан под лавина на пакистански връх

Нирмал Пурджа е в капан под лавина на пакистански връх

  • 31 юли 2026 | 12:28
  • 8074
  • 5
60 000 евро награден фонд на Балканското по ускорен шахмат и блиц в София

60 000 евро награден фонд на Балканското по ускорен шахмат и блиц в София

  • 31 юли 2026 | 12:27
  • 567
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 2218
  • 13
Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

  • 2 авг 2026 | 07:07
  • 2499
  • 2
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

  • 1 авг 2026 | 20:50
  • 99509
  • 318
Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

Ботев с първи успех за сезона, кризата в Черно море се задълбочава

  • 1 авг 2026 | 23:07
  • 32691
  • 49
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Изиграха се първите три мача във Втора лига

  • 1 авг 2026 | 21:54
  • 48695
  • 17
Коло Муани пристига в Ювентус за прегледи днес!

Коло Муани пристига в Ювентус за прегледи днес!

  • 2 авг 2026 | 07:39
  • 1865
  • 1