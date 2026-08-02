Лъчезар Даскала с бронз при юношите на Европейската купа по спортно катерене

Младият български катерач Лъчезар Даскалов се представи отлично на европейска купа по спортно катерене в дисциплината скорост за юноши и девойки и спечели бронзовия медал при юношите (младша възраст) U17.

Даскалов започна много силно още от квалификациите в Санкт Пьолтен (Австрия), където с зае 3-то място с време 6.48 секунди, с което също така подобри и личния си резултат на официални състезания.

Младият талант направи още по-силно участие във финала, подобрявайки личното си постижение във всеки следващ кръг. Последователно елиминира съперниците си на 1/8-финал и на 1/4-финала с резултат 6.49 и 6.34 секунди. Второто му постижение също така се оказа и нов национален рекорд при мъжете в дисциплината.

В полуфинала постигна 6.31 секунди, само с 4 стотни назад от съперника му в серията, което го прати в малкия финал на състезанието. В серията за 3-4 място Лъчезар Даскалов отново надмина най-добрия си резултат и с време от 6.01 секунди се окичи с бронзов медал.

Следващите две европейски купи в скоростта ще се проведат през септември в Имст, Австрия и октомври в Лайпциг, Германия.

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