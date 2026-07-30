Световният шампион с впечатляващ старт на новия сезон

Световният шампион У Идзъ започна сезона по впечатляващ начин, след като победи с 6:2 своя китайски сънародник Съ Дзяхуей пред пълните трибуни на Шанхай Мастърс. През май У стана вторият пореден китайски победител в „Крусибъл“, след като надделя над Шон Мърфи с 18:17 в драматичен финал на световното първенство. Така той последва примера на Джао Синтун, който година по-рано стана първият световен шампион от Китай.

С този успех 22-годишният талант се превърна във втория най-млад световен шампион в историята. Пред него остава единствено Стивън Хендри, който печели титлата през 1990 година на 21-годишна възраст. Победата на У сега му осигури нов сблъсък с Мърфи, който надделя над Джоу Юелун с 6:4 и се класира за четвъртфиналите.

Тази вечер У водеше с 3:2, преди последователни сенчъри брейкове от 108 и два пъти по 140 точки да му помогнат категорично да затвори мача. Той получи бурни аплодисменти от публиката, след като вкара последната черна топка с една ръка.

„Беше страхотно да усетя ентусиазма на публиката. Мина доста време, откакто за последно играх пред толкова много фенове. Напоследък също нямах истинска възможност да тренирам пълноценно, затова в началото се чувствах малко скован“, заяви У. „За щастие успях да намеря собствения си ритъм и смятам, че това беше ключът към победата в днешния мач.

Наистина е прекрасно усещане да виждаме как все повече хора в Китай се наслаждават на снукъра, идват да гледат мачовете и се включват в спорта. Надявам се в бъдеще да имаме още повече турнири и да виждаме още повече хора, които се занимават с играта. Определено се чувствам уморен. От психологическа гледна точка не мисля, че се намирам в най-доброто си състояние. Дори и сега все още се опитвам отново да открия състезателното усещане и да се върна към правилната нагласа. Поех твърде много ангажименти през лятото и това се отрази на формата ми. Надявам се възможно най-бързо да направя необходимите промени.“

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