Сектор "Г" реагира след инцидент по време на шествие

Феновете на ЦСКА от Сектор "Г" реагираха след инцидент по време на шествието преди реванша с Карабах. Организираните привърженици на "червените" съобщиха, че са поели отговорност за счупен прозорец на възрастна жена, живееща в района, като вече са го подменили за своя сметка.

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В позиция, публикувана от Сектор "Г", се посочва, че инцидентът е бил причинен от неидентифицирано лице, а представителите на феновете са се свързали с потърпевшата веднага след случилото се. Те заявиха още, че ще предприемат мерки, за да не се допускат подобни ситуации в бъдеще.

"Армейци,



Миналия четвъртък по време на шествието ни от "Иван Асен" към Националния стадион преди реванша с "Карабах" при възникнал инцидент с неидентифицирано лице беше счупен прозореца на живуща в района възрастна жена. Наши представители веднага се свързаха с потърпевшата и днес счупеното беше заменено с ново за наша сметка. Бихме искали да успокоим живущите в района, че ще вземем мерки за в бъдеще подобни инциденти да не се повтарят и да информираме лицата, които възнамеряват да злепоставят цялата армейска общност с подобни действия, че ще бъдем безкомпромисни.



от Сектор Г".

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