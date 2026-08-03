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  3. Далас Маверикс поднови договора на Наджи Маршал

Далас Маверикс поднови договора на Наджи Маршал

  • 3 авг 2026 | 11:11
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Далас Маверикс поднови договора на Наджи Маршал

Крилото на Далас Маверикс Наджи Маршал е подновил договора си с тима от НБА за още три години, съобщава ESPN.

28-годишният американец, който е с тексаския отбор от 2024-а, ще получи 52,2 милиона долара за периода на новия си контракт.

През миналия сезон Маршал записа най-добрите показатели в кариерата си с 15,2 точки, 3,3 асистенции и 1,1 откраднати топки средно на двубой.

Освен за Далас, до момента Наджи Маршал е играл за Ню Орлиънс Пеликанс между 2020 и 2024 година, но за тима от щата Луизиана предимно изпълняваше ролята на резерва.

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Снимки: Gettyimages

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