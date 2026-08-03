Манчестър Юнайтед е все по-близо до четвъртото си ново попълнение

Манчестър Юнайтед е все по-близо до това да спечели трансферната битка за левия бек на Нюкасъл Люис Хол. Майкъл Карик вижда в лицето на 21-годишния англичанин най-подходящия дългосрочен заместник на Люк Шоу, чийто договор изтича след по-малко от година.

Чаби Алонсо също е искал Челси да си върне Люис Хол и е говорил с футболиста, но той категорично е отказал възможността да се завърне на “Стамфорд Бридж”, информира журналистът Саймън Филипс, който е много близък до Челси. Твърди се, че самият Хол иска да премине в Манчестър Юнайтед.

Той ще е поредният ключове играч на Нюкасъл, който ще напусне клуба през това лято, след като това направиха вече Сандро Тонали и Антъни Гордън. Бруно Гимараеш пък е пред трансфер в Арсенал. Мениджърът Еди Хол също напусна. Същевременно Хол може да стане четвъртото ново попълнение на Манчестър Юнайтед след Андрей Сантос, Юри Тилеманс и Карл Дарлоу.

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