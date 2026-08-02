Емоционален триумф за Кър в Глазгоу

Нямаше пейсмейкъри. Нямаше светлинни индикатори за темпо. Нямаше и предварителни декларации за време или рекорди. Това беше съботна битка по правилата на Глазгоу и Джош Кър нямаше намерение да позволи на когото и да било да го победи в нея. Нито на приятеля си от детинство и съотборник в шотландския тим Джейк Уайтман. Нито на австралийския талант Кам Майърс. Нито на бившия олимпийски сребърен медалист Тимъти Чериот.

Тази надпревара на една миля за мъже от Игрите на Британската общност беше неговото състезание, в неговата страна, пред неговите хора. Този златен медал наистина означаваше много.

Избликът на радост на Кър, след като пресече финалната линия и се загърна в шотландското знаме, дирижирайки публиката в последните си няколко крачки, показа това ясно.

Същото направиха и неуверените му опити да пее химна “Цветето на Шотландия“, като 28-годишният атлет многократно спираше, за да прехапе устни, преди да избърше сълзите от очите си.

“Преминаваме през тези моменти толкова бързо“, каза Кър пред Би Би Си Спорт Шотландия, след като прекара близо 45 минути в снимки и раздаване на автографи. “Просто си казвах да забавя темпото.“

“В главата ми преминаваха всички трудни моменти и осъзнавах, че съм изминал дълъг път. А да чуеш “Цветето на Шотландия“ вместо британския национален химн е просто различно. Няма да имам много такива моменти в кариерата си.“

Когато Кър пресече финалната линия, часовникът показа, че е по-бавен от най-бързото време за миля, което постигна в Лондон миналия месец - 3:54.12.

Това, което часовникът не показа, беше, че в три от четирите обиколки състезанието приличаше повече на сблъсък, отколкото на бягане.

Появявайки се сред фойерверки, Кър излезе на пистата, въртейки бутилка, и остави 12-те си съперници да се откъснат напред. Едва след като те намалиха и започнаха да се връщат, той раздвижи крака и поздрави публиката. Излъчване на увереност.

Шотландецът също така се погрижи да се позиционира между Майърс и Чериот на стартовата линия. Може би демонстрация на сила, но защо не? В крайна сметка Кър има нужните постижения. Световен шампион, олимпийски сребърен и бронзов медалист – фаворитът в тази битка.

И той се нуждаеше от цялата си спортна злоба и борбеност, за да оцелее в трите обиколки на блъскане, бутане и сблъсъци, които последваха.

Състезанието беше бавно, твърде бавно. И физическо, наистина физическо. Можеше ли Кър, затворен в групата и притиснат до вътрешния бордюр, да се справи с това? “Стига да останеш на крака, всичко е наред“, беше оценката му след това.

В онзи момент Кър даде своя отговор със звъна на камбаната за последната обиколка. В един миг той направи своя ход, изстрелвайки се от външната страна в преследване на Майърс и Чериот, които бяха атакували малко по-рано.

На 250 метра преди финала Кър ги остави зад себе си. Уайтман смело се опита да го последва, но как да догониш толкова бърз човек? Смелият му опит се провали и бронзовият медалист от последните две издания на Игрите завърши шести.

По това време Кър вече празнуваше златото, а Майърс финишира за среброто, а Чериот – за бронза.

“Погледнах към екрана, видях, че имам малка преднина, и се почувствах страхотно“, добави атлетът от Единбург, който се състезава на стадион “Скотстаун“ от дете.

“Просто се опитвах да остана в настоящия момент и да му се насладя. Научих се да се състезавам на тази писта – и съм имал доста лоши бягания тук – така че да се насладя истински на последните 100 метра беше наистина важен момент.“

Това беше моментът, към който Глазгоу 2026 се стремеше. Историческото, възстановено и най-престижно събитие на тези Игри получи достоен елитен победител. Като познавач на историята на спорта, Кър ще оцени това.

И като дете, което е било на атлетическите състезания на “Хемпдън Парк“ през 2014 г., той знаеше колко радост ще донесе на всеки мъж, жена и дете на стадиона всяка снимка, всяка дума, споделена с тях, и всеки негов автограф.

“Трябва да отделя време за тях, защото те са чакали и са дали трудно спечелените си пари, за да дойдат и да ме гледат как се представям“, каза той.

“Трябва да си знаеш мястото и да осъзнаеш, че съм късметлия да вляза в това първенство здрав, готов за състезание и в най-добрата форма в живота си. А да го направя пред родна публика е много специално.“

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Снимки: Gettyimages