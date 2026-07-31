Руските гимнастици ще участват с неутрален статут на Европейското в Загреб

Руските спортисти ще участват на Европейското първенство по спортна гимнастика в Хърватия с неутрален статут, съобщиха от Европейската гимнастика. Надпреварата ще се проведе в Загреб от 12 до 23 август.

„Хърватското министерство на туризма и спорта, действащо като компетентен държавен орган, потвърди условията за участие на спортисти и членове на делегации от Русия и Беларус на Европейското първенство по спортна гимнастика. В съответствие с преходния подход, одобрен от Извънредното общо събрание, и решението на Международната федерация по гимнастика, хърватското правителство реши да приложи всички мерки, свързани с прекратяването на използването на национални знамена, химни и национални символи на Русия и Беларус по време на турнира. Европейската гимнастика уважава решението на хърватското правителство. Подробностите за прилагането ще бъдат съгласувани с Международната федерация по гимнастика“, се казва в изявление на централата.