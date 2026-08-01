Почина български доайен в световната спортна акробатика

На 88-годишна възраст е починал Стоил Сотиров – български спортен деятел и дългогодишен ръководител на световната спортна акробатика.

Сотиров е един от основателите на Международната федерация по спортна акробатика (IFSA) и е бил неин президент. Той ръководи федерацията в продължение на 25 години – от основаването ѝ през 1973 г. до 1998 г., когато спортната акробатика е интегрирана в Международната федерация по гимнастика (FIG).

Името на Сотиров е тясно свързано с развитието и утвърждаването на спортната акробатика както в България, така и на международно ниво.

След интегрирането на спортната акробатика във FIG той продължава дейността си в международното спортно управление. Сотиров е оставил значима следа в развитието на спорта и в изграждането на международната структура на спортната акробатика.

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