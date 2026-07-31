Отлично начало за България на Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадя

Българските състезатели се представиха на ниво в първия ден на квалификациите на Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадя.

При жени индивидуално Борислава Иванова се класира с трета по сила оценка за финала от 19.050 точки. Първа към момента е Анастасия Курашвили от Украйна, а втора гъркинята Фаидра Диаманти.

При девойките старша възраст 15-17 години в категория тройки европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова влизат на финала с първа оценка - 17.850 точки, след като изпълниха отлично тяхното съчетание.

По време на церемонията по откриването домакините почетоха паметта на бившия президент на Българския съюз по аеробика Димитрина Къндева.

Утре в квалификациите се включват и останалите състезатели. В индивидуалната надпревара при девойките Кристина Костова играе в 11:16 часа, Теодора Рибарова - 11:35, Виктория Крушарска - 11:48. В 16:06 часа Александър Мишинков ще стартира в пресявките при мъже индивидуално, а смесената двойка Борислава Иванова и Христо Манолов - в 16:50.

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