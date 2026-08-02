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Петър Шопов се присъединява към треньорския екип на Lion Hearts Volleyball Academy

  • 2 авг 2026 | 17:52
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Петър Шопов се присъединява към треньорския екип на Lion Hearts Volleyball Academy

Петър Шопов е най-новото попълнение в треньорския екип на Lion Hearts Volleyball Academy. С привличането на доказания специалист академията прави още една важна стъпка в изпълнението на своята мисия – да осигурява висококачествена среда за развитието на младите волейболисти.

Шопов притежава богат практически опит както в българския волейбол, така и на международната сцена. В професионалната си кариера е работил с елитни състезатели и отбори, а през последния сезон беше част от щаба на професионален клуб в Русия.

За основателя на академията Никола Димитров присъединяването на Шопов има и специално лично значение.

„С Петър работихме заедно през сезоните 2022/2023 и 2023/2024 в женското направление на Левски София. След като професионалните ни пътища се разделиха, си обещахме, че отново ще бъдем в един екип. Днес това обещание се превръща в реалност“, сподели Димитров.

В Lion Hearts Volleyball Academy вярват, че успехът на една академия се гради най-вече от хората, които ежедневно работят с децата. Затова организацията продължава да привлича специалисти, които не само преподават волейбол, но и възпитават дисциплина, уважение, увереност и любов към спорта.

С присъединяването на Петър Шопов академията затвърждава своята дългосрочна визия да се утвърди като едно от водещите места за обучение и развитие на млади волейболисти в България

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