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Черногорско тежко крило подсили Спартак Плевен

  • 2 авг 2026 | 14:30
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Черногорско тежко крило подсили Спартак Плевен

Спартак Плевен обяви още едно ново попълнение. Тимът се подсили с черногорското тежко крило Александър Данилович.

“ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ с Александар Живожин Данилович. Силата на Черна Гора и ABA League 2.

От сезон 2026-27 вече играч на представителния отбор на Клуба!

Със своите 203 см и страхотна гъвкавост, 33 годишното крило ( PF ) се утвърди като истински лидер на Черногорския "Приморие 1945" през миналия сезон. Очакваме тази доминация да продължи и в "Балканстрой”!”, написаха в официалната си страница във Фейсбук плевенчани.

Спартак в последните дни подписа с Александър Матушев и Стефан Михайлов.

Снимка: БК Спартак Плевен / Фейсбук

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