Черногорско тежко крило подсили Спартак Плевен

Спартак Плевен обяви още едно ново попълнение. Тимът се подсили с черногорското тежко крило Александър Данилович.
“ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ с Александар Живожин Данилович. Силата на Черна Гора и ABA League 2.
От сезон 2026-27 вече играч на представителния отбор на Клуба!
Със своите 203 см и страхотна гъвкавост, 33 годишното крило ( PF ) се утвърди като истински лидер на Черногорския "Приморие 1945" през миналия сезон. Очакваме тази доминация да продължи и в "Балканстрой”!”, написаха в официалната си страница във Фейсбук плевенчани.
Спартак в последните дни подписа с Александър Матушев и Стефан Михайлов.
Снимка: БК Спартак Плевен / ФейсбукДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google