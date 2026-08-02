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Групата на ЦСКА за домакинския мач срещу Дунав

  • 2 авг 2026 | 13:53
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Групата на ЦСКА за домакинския мач срещу Дунав
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Слушай на живо: ЦСКА - Дунав (Русе)

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Дунав (Русе) от 3-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 21:15 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав
Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 5. Жан-Филип Гбамин, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о, 11. Мохамед Брахими, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас

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