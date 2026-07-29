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Елитът на европейската акробатика се събра на лагер в Кранево

  • 29 юли 2026 | 16:21
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Елитът на европейската акробатика се събра на лагер в Кранево

За 11-та година Българската федерация по спортна акробатика е домакин на летния тренировъчен лагер на Техническия комитет по акробатика към Европейската гимнастика. Той събира в България елита на европейската акробатика – експерти, треньори и състезатели.

Тази година националната ни акробатика получи ясно признание за класата на нашите треньори: в екипа на експертите са включени Гергана Денева и Николай Иванов.

“Приемаме изборът им като признание за нивото на българската акробатика в момента. Темпото на работа в летния тренировъчен лагер е високо. Със състезателите работят общо 10 експерти: трима от Германия, по двама от Украйна и България и по 1 от Белгия, Великобритания и Франция”, съобщиха от БФСА.

Общо участниците са над 200 – 156 състезатели от Азербайджан, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Израел, Полша, Русия, Украйна, Финландия, Франция, Чехия и България и 44 експерти, треньори и членове на Техническия комитет по акробатика към Европейската федерация по гимнастика, начело с нейния президент Мелани Сандърс.

В момента в лагера са включени българските смесени двойки с Вилиана Костадинова/Кристиян Манолов и Ралица Кирова/Пламен Янев.

По време на лагера ще има и техническо съвещание на Комитета по акробатика към Европейската гимнастика.

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