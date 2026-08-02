Трус във френския баскетбол! Шампионът не получи лиценз за новия сезон

Монако обяви, че Апелативната комисия на Френската баскетболна федерация е отхвърлила участието на клуба в елита за сезон 2026/2027. Настоящият шампион на Франция проучва възможността да отнесе случая до Френския национален олимпийски и спортен комитет в опит да отмени решението и да получи разрешение за участие.
Монако благодари на институциите на Княжеството и на всички, които подкрепят процеса на преструктуриране на клуба и усилията му да отговори на регулаторните изисквания. Решението поставя под сериозен въпрос бъдещето на Монако, като няколко аспекта от планирането на клуба за следващия сезон вече са под въпрос.