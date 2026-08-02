Трус във френския баскетбол! Шампионът не получи лиценз за новия сезон

Монако обяви, че Апелативната комисия на Френската баскетболна федерация е отхвърлила участието на клуба в елита за сезон 2026/2027. Настоящият шампион на Франция проучва възможността да отнесе случая до Френския национален олимпийски и спортен комитет в опит да отмени решението и да получи разрешение за участие.

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Le champion de France sortant, l'AS Monaco, s'est vu signifier ce samedi midi par la chambre d'appel de la Fédération française de basket son refus d'engagement en Betclic Élite et en Élite 2. pic.twitter.com/BFPa7JcFoe — L'Équipe (@lequipe) August 1, 2026

Монако благодари на институциите на Княжеството и на всички, които подкрепят процеса на преструктуриране на клуба и усилията му да отговори на регулаторните изисквания. Решението поставя под сериозен въпрос бъдещето на Монако, като няколко аспекта от планирането на клуба за следващия сезон вече са под въпрос.

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