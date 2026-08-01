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Божидар Иванов вдигна "Арена Бургас" на крака с впечатляваща победа

  • 1 авг 2026 | 20:06
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Божидар Иванов вдигна "Арена Бургас" на крака с впечатляваща победа

Божидар Иванов победи Рикардс Озолс с технически нокаут във втория рунд на битката им от основната бойна карта на събитието BRAVE 107 в Бургас. Успехът бе трети в общо три професионални ММА двубоя за Иванов.

Ожесточените размени в стойка започнаха още в първите 20 секунди на двубоя. Иванов отбеляза поваляне първи, но съперникът му се изправи и се върна на крака. Българинът притисна Озолс към клетката, а след това отбеляза още едно събаряне и установи контрол на земята за по-дълго време. Латвиецът обаче отново се върна на краката си и играта бе възобновена в стойка. Роденият в Свети Влас спортист завърши рунда по-добре, като разклати съперника си с боксови комбинации.

Във втората част пресата на Иванов в стойка се засили. Той използваше умело отклони в комбинация с контраатакуващи прави удари и ъперкъти с лявата ръка в тялото на съперника му. Озолс обаче показа добра поносимост към удари и 80 секунди преди края на рунда Иванов отбеляза още едно поваляне. Латвиецът се изправи, но това се оказа фатално за него и изхода на двубоя. Секунда преди края на втората част реферът сложи край на двубоя, тъй като Иванов разклати съперника си сериозно с удари.

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