Поражение за Калоян Колев на BRAVE 107

Главният двубой на бойната гала BRAVE 107 в Бургас завърши с поражение за България. Салим Еу Оусади надделя над Калоян Колев с ТКО в третия рунд.

В първия рунд Колев доминира и с борба и с боксовите размени в стойка. Българинът събори съперника си четири пъти, но Ел Оусади успя да се изправи във всеки един от случаите и да разкъса клинча. Българинът категорично си заслужи рунда в съдийските карти с мощни прави удари, които пласира в главата на мароканеца.

Втората част бе равностойна в боксовите размени, а Ел Оусади все така успешно се изправяше след повалянията на Колев.

В третата част Ел Оусади бе по-добър в борбата и наложи доминация на земя, където засипа съперника си с удари и това доведе до край на битката и победа с технически нокаут за мароканеца с френски паспорт.

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