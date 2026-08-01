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Антон Янчев зарадва Бургас с пета поредна победа

  • 1 авг 2026 | 20:32
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Антон Янчев зарадва Бургас с пета поредна победа

Антон Янчев продължава устрема си в професионалния ММА.

Българинът надделя над Бaчуки Чукаидзе с технически нокаут в третия рунд в основен двубой от бойната галавечер BRAVE 107 в "Арена Бургас". Успехът бе пети пореден за Янчев, а поражението първо за Чукаидзе в професионалния ММА.

В нетипичен за него стил Янчев прекара първата половина от рунда в размени в стойка. Бургазлията показа отлична игра от далечна и средна дистанция с прави удари и висок гард в защита. В последната минута от рунда Янчев нарани съперника си сериозно с дясно кроше. Грузинецът запази самообладание и притисна възпитаника на "Джи Еф Тийм Бургас" към клетката и оцеля до края на рунда.

През втората част 28-годишният българин продължи със стратегията да се боксира в стойка и все по-често намираше целта и разклащаше съперника си с десни прави удари и ъперкъти. Минута преди края Янчев накара публиката да го аплодира и с хай-кик в главата на Чукаидзе.

В последния рунд Янчев откри с бързо и ловко събаряне със захват през кръста и се озова директно на доминираща позиция "маунт". Там той засипа съперника си с удари и това доведе до намеса от страна на рефера и победа с технически нокаут за представителя на домакините.

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