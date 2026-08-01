Деян Галинов нокаутира бразилец с мощно кроше

Деян Галинов записа успех със зрелищен нокаут за втора поредна година в "Арена Бургас". Българинът нокаутира Александър Микаел във втория рунд от битката им от основната бойна карта на събитието BRAVE 107 в Бургас. Успехът бе пети в общо шест професионални двубоя за Галинов.

Галинов откри битката добре с мощни атаки с крошета и ъперкъти. Опитният българин контролираше темпото на двубоя и водеше битката в удобна за него дистанция. Варненецът сменяше умело нивата на атаките си с удари в трупа и главата.

Във втория рунд Галинов увеличи пресата си и търпеливо издебна момента за нокаута, след като на няколко пъти разклати съперника си с крошета и с двете си ръце. Нокаутиращият удар дойде с мощно ляво кроше, което прати Микаел в несвяст на земята.

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