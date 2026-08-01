Победа с експресен нокаут за Павел Владев в Бургас

Павел Владев записа победа със зрелищен нокаут в двубой от основната бойна карта на събитието BRAVE 107 в Бургас.

Боецът с прякор Върколака нокаутира Мохамед Кър Ахмед още с първите си пласирани удари в първите секунди на двубоя. Бургазлията пласира мощна комбинация от ляво кроше и десен прав дясно, която прати гръка на земята. Лавина от удари последва Кър Ахмед, а реферът Росен Русев нямаше друг вариант, освен да спре битката.

Победата бе общо 11-та за 35-годишния българин в професионалния ММА. С този успех Владев се завърна към състезателния спорт след две години пауза поради контузии.

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