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Лиляна Георгиева спечели титлата на 1 миля на националния шампионат на шосе

  • 2 авг 2026 | 01:57
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Лиляна Георгиева спечели титлата на 1 миля на националния шампионат на шосе

Лиляна Георгиева (Актив 2013 Пловдив) победи Милица Мирчева (Атлет Мездра) и спечели титлата на 1 миля на националния шампионат на шосе по лека атлетика в Пловдив.

Георгиева финишира за 4:49.3 минути, а времето на Мирчева е 4:50.8. Трета се нареди Наталия Кременска (Евър Варна) с 4:56.6.

При мъжете на 1 миля призовата тройка е Мартин Балабанов (Атлет Мездра) с 4:13.9 минути, Иван Андреев (Дунав Русе) с 4:20.8 и Даниел Йовчев (Актив 2013 Пловдив) с 4:21.3.

На дистанцията 5 километра първа е Девора Аврамова (Тийм Попов, Стара Загора) с 16:23.7 минути, пред Милица Мирчева (Атлет Мездра) с 16:32.8 и Маринела Нинева (Локомотив Дряново) с 16:54.2.

В тази дисциплина при мъжете шампион стана Иван Андреев (Дунав Русе) с 14:56.0 минути, а след него финишираха Мирослав Спасов (Атлет Мездра) с 14:59.4 и Стефан Йорданов (Стратеш Атлетик Ловеч) с 15:01.9.

Над 100 картотекирани атлети в БФЛА спориха за разпределението на националните титли и медали. Състезанието беше отворено и за любители на бяганията, а трасето е около гребния канал до стадион „Пловдив“.

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