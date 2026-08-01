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Българските атлети под 20 г. заминаха за Световното в Орегон

  • 1 авг 2026 | 14:36
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Българската делегация замина за Световното първенство по лека атлетика под 20 г. в Орегон (САЩ).

България ще бъде представена от рекордните 15 атлети - най-многобройният български състав за форум от този ранг в Новия век. Шампионатът ще се проведе от 5 до 9 август 2026 г.

От БФЛА са осигурени финансови премии, както за състезателите, така и за техните треньори, при класиране в Топ 8. Златният медал гарантира 3000 евро, сребърен медал – 2000 евро, а бронзовият - 1500 евро. От четвърто до осмо място премиите са съответно 1000 евро, 800 евро, 700 евро, 600 евро и 500 евро.

Състав на България за световното първенство по лека атлетика до 20 години: 

Радина Величкова – 100 м и 200 м 

Софи Димитров – 100 м 

Йоан Каменов – 100 м 

Деян Цветанов – 100 м 

Васил Антонов – 400 м 

Ива Деливерска – 100 м с препятствия 

Мартин Танев – 110 м с препятствия

 Християн Касабов – 110 м с препятствия 

Мартин Стоянов – 400 м с препятствия 

Анжелина Петкова – троен скок 

Виктория Ангелова – троен скок 

Зинга Барбоза Фирмино – троен скок 

Кристиян Цанев – скок на височина 

Сияна Бръмбарова – скок на височина и скок на дължина

 Димо Андреев – хвърляне на чук

Снимка: БФЛА

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