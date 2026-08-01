Българските атлети под 20 г. заминаха за Световното в Орегон

Българската делегация замина за Световното първенство по лека атлетика под 20 г. в Орегон (САЩ).
България ще бъде представена от рекордните 15 атлети - най-многобройният български състав за форум от този ранг в Новия век. Шампионатът ще се проведе от 5 до 9 август 2026 г.
От БФЛА са осигурени финансови премии, както за състезателите, така и за техните треньори, при класиране в Топ 8. Златният медал гарантира 3000 евро, сребърен медал – 2000 евро, а бронзовият - 1500 евро. От четвърто до осмо място премиите са съответно 1000 евро, 800 евро, 700 евро, 600 евро и 500 евро.
Състав на България за световното първенство по лека атлетика до 20 години:
Радина Величкова – 100 м и 200 м
Софи Димитров – 100 м
Йоан Каменов – 100 м
Деян Цветанов – 100 м
Васил Антонов – 400 м
Ива Деливерска – 100 м с препятствия
Мартин Танев – 110 м с препятствия
Християн Касабов – 110 м с препятствия
Мартин Стоянов – 400 м с препятствия
Анжелина Петкова – троен скок
Виктория Ангелова – троен скок
Зинга Барбоза Фирмино – троен скок
Кристиян Цанев – скок на височина
Сияна Бръмбарова – скок на височина и скок на дължина
Димо Андреев – хвърляне на чук
Снимка: БФЛАДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google