Черотич подобри рекорд на Игрите, Патирадж и Чарлтън доминираха в Глазгоу

Световната шампионка Фейт Черотич постави нов рекорд на Игрите на Британската общност в дисциплината 3000 метра стийпълчейз. Сред другите акценти от третия, четвъртия и петия ден на лекоатлетическите състезания в Глазгоу бяха подпомогнатото от вятъра време от 12.33 секунди на Девин Чарлтън в спринта с препятствия и победата на Румеш Таранга Патирадж в изключително силното състезание по хвърляне на копие при мъжете.

Черотич направи най-запомнящото се представяне в сряда, доминирайки в бягането на 3000 метра стийпълчейз с време 9:01.76.

Кенийката се откъсна от останалите състезателки в заключителните етапи и пресече финалната линия с почти четири секунди преднина пред англичанката Елис Торнър, която спечели среброто с личен рекорд от 9:05.45. Перут Чемутай от Уганда, олимпийска шампионка от 2021 г., взе бронза с 9:09.96.

Чарлтън беше също толкова убедителна във финала на 100 метра с препятствия при жените в четвъртък. Трикратната световна шампионка в зала се откъсна от конкуренцията, за да спечели с подпомогнато от вятъра време от 12.33 секунди (2.5 м/с).

Меган Симъндс от Ямайка завърши втора с 12.41, а защитаващата титлата си Тоби Амусан от Нигерия се нареди трета с 12.60. По-рано Амусан постигна най-бързото време в надпреварата, записвайки 12.19 в сериите с помощта на вятъра, но Чарлтън се оказа по-силна, когато се решаваха медалите.

Друго висококачествено представяне имаше в хвърлянето на копие при мъжете, където Патирадж от Шри Ланка победи в една от най-силните конкуренции, събирани на Игрите.

Патирадж пое контрола над състезанието с хвърляне от 89.75 метра във втория кръг. Олимпийският шампион от 2021 г. Нирадж Чопра от Индия отговори с 85.83 метра, за да вземе среброто, докато сънародникът му Яшвир Сингх постигна личен рекорд от 85.41 метра, за да си осигури бронза.

Дълбочината на състава беше подчертана от атлетите, които останаха извън медалите. Двукратният световен шампион Андерсън Питърс се класира четвърти, световният шампион Кешърн Уолкът беше шести, а олимпийският шампион Аршад Надим завърши девети.

Ходж счупи рекорд на Игрите, Дейвис влезе в историята

Адеяджа Ходж вече беше оставила своя отпечатък в бягането на 200 метра за жени, поставяйки рекорд на Игрите от 22.01 секунди в полуфиналите.

Спринтьорката от Британските Вирджински острови се завърна за финала и надлежно си осигури титлата, откъсвайки се във втората половина на състезанието, за да спечели с 22.07. Шаника Баскомб от Тринидад и Тобаго я последва с време 22.35.

Синесифо Дамбиле от Южна Африка слезе под 20 секунди, за да вземе титлата при мъжете. Той спечели с 19.96, завършвайки с комфортна преднина пред нигериеца Удоди Онвузурике, който записа 20.09.

Джорджия Хънтър Бел обърна резултата от миналогодишното Световно първенство, за да спечели бягането на 800 метра при жените. Английската атлетка излезе начело в заключителните етапи и продължи да увеличава преднината си на финалната права, печелейки с повече от секунда с време 1:59.51. Световната шампионка от Кения Лилиан Одира взе среброто с 2:00.58.

Два дни след като спечели бягането на 10 000 метра, австралийката Роуз Дейвис се завърна на пистата и завърши исторически дубъл в дългите бягания.

Дейвис удържа сънародничката си Джесика Хъл в заключителните етапи на 5000 метра за жени, пресичайки линията с време 14:44.53, за да стане първата жена, спечелила и 5000, и 10 000 метра на едни и същи Игри на Британската общност.

О'Конър спечели седмобоя, Виктор защити короната си в десетобоя

Световната сребърна медалистка Кейт О'Конър доминира в седмобоя при жените, печелейки с преднина от почти 300 точки.

Представяйки Северна Ирландия, О'Конър натрупа солидно предимство в седемте дисциплини и завърши с 6569 точки. Джейд О'Дауда от Англия взе среброто с 6278.

Десетобоят при мъжете беше далеч по-оспорван, като Линдън Виктор от Гренада успешно защити титлата си след близка битка с олимпийския шампион от 2021 г. Деймиън Уорнър от Канада.

Виктор беше на пето място след първия ден, но хвърли най-добър резултат в десетобой на Игрите от 53.52 метра в мятането на диск сутринта на втория ден. Преодоляването на 4.70 метра в овчарския скок го изведе начело и той задържа позицията си до края, за да спечели с 8096 точки.

Уорнър, носител на титлата от Игрите, когато те се проведоха за последно в Глазгоу преди 12 години, завърши само на 60 точки зад него с 8036.

Австралийският тийнейджър Айзък Бийкрофт направи добре премерен финален спринт, за да спечели състезателното ходене на 10 000 метра при мъжете. 19-годишният атлет, който все още е в групата до 20 години, се бори със Стивън Ндангири Киху от Кения в заключителните етапи, преди да се откъсне и да спечели с 38:45.51.

Киху взе среброто малко повече от секунда по-късно с 38:46.57, докато световният шампион от Канада Евън Дънфий спечели бронза.

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Снимки: Gettyimages