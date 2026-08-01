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Имало ли е далавери в българския кикбокс

  • 1 авг 2026 | 15:56
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Имало ли е далавери в българския кикбокс

Как се краде в българския спорт? Защо някои ръководители на спортни федерации използват своята длъжност да облагодетелстват себе си и свои близки? Кой плаща цената на алчността?

Подобни схеми обикновено са обвити в мъгла. Въпреки това "Спортната джунгла" ще ви преведе през серия от действия по времето на бившия президент на конфедерацията по кикбокс и муай тай Галин Димов, за да видите как се източва бюждет, предназначен за спортни дейности.

Как се ощетява федерацията чрез фирми посредници при покупка на екипировка?

Как се плаща 3000 лв. заплата за украински психолог, който никога не е работил с националите?

Как се дават заеми от президента на конфедерацията с лихва?

Как конфедерацията плаща лагер на украински кикбоксьори за 126 000 лв?

Как се поръчват ъглови дивани, климатици и масажни столове от сметката на федерацията?

Крайният резултат е банкова сметка с налични 56 евро и задължения за близо 100 000 евро.

Гледайте разследването на Огнян Георгиев в канала “Спортната джунгла”, като текстът по-горе и видеото по-долу са изцяло негово дело:

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