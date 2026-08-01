Левски поздрави Гибона

Днес легендарният нападател на Левски и настоящ координатор в Детско-юношеската школа на клуба Божидар Искренов празнува своя 64-и рожден ден. Роден на 1 август 1962 година Гиби стартира с футбола в школата на "сините", с чийто отбор старша възраст е шампион на България за 1981 година.

Дебютира за първия тим на Левски на 10 май 1980 година срещу Славия, а на 18 февруари 1981 година в 1/8-финал за Купата на страната срещу Локомотив (София) бележи и първия си гол. Записва 279 мача и вкарва 60 гола със синия екип. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), двукратен носител на Купата на страната (1984 и 1986 година) и на Купата на Съветската армия през 1979 година.

Дебютира за националния отбор на България на 28 октомври 1981 година срещу Бразилия и записва 56 мача и 5 гола с националния екип. Участва на Световното първенство през 1986 година в Мексико.

Божидар Искренов е смятан за един от последните големи артисти в българския футбол, спечелил си признанието Радостта на народа, подобно на бразилеца Гаринча. Бърз, с неподражаем финт, рязък демараж и стрелба с двата крака. Неудържим за бранителите.

"Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на клуба поздравяват Божидар Искренов с празника и му пожелават здраве, щастливи моменти в личния живот и много незабравими мигове с любимия Левски", написаха от "Герена".

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