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Иван Редовски: Не сме готови

  • 1 авг 2026 | 07:50
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Иван Редовски: Не сме готови

Балкан (Ботевград) винаги е фактор в Югозападната Трета лига.

Ще затвърди ли тази си роля в новата кампания, пред Sportal.bg: коментира Иван Редовски, президент на клуба.

„Късно започнахме подготовка. Не сме готови за първенството. Ще наваксваме в движение. Очаква ни дълъг сезон. Извършихме промени в отбора. Винаги сме били фактор в първенството. Очаквам и пред новия сезон да е така. В първите мачове приоритетът ни ще е печеленето на точки, а не игровото представяне. Ще е оспорвана кампания, защото отборите са равностойни. Ботев (Ихтиман) и ОФК Костинброд са фаворитите“.

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