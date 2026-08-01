Иван Редовски: Не сме готови

Балкан (Ботевград) винаги е фактор в Югозападната Трета лига.
Ще затвърди ли тази си роля в новата кампания, пред Sportal.bg: коментира Иван Редовски, президент на клуба.
„Късно започнахме подготовка. Не сме готови за първенството. Ще наваксваме в движение. Очаква ни дълъг сезон. Извършихме промени в отбора. Винаги сме били фактор в първенството. Очаквам и пред новия сезон да е така. В първите мачове приоритетът ни ще е печеленето на точки, а не игровото представяне. Ще е оспорвана кампания, защото отборите са равностойни. Ботев (Ихтиман) и ОФК Костинброд са фаворитите“.