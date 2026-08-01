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Българинът Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid обърнаха Apogee и спечелиха групата си

  • 1 авг 2026 | 20:09
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Българинът Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid обърнаха Apogee и спечелиха групата си

Team Liquid и българският снайперист Георги "Jorko" Митев завършиха на първо място в група "B" от CS2 турнира Stake Pulse Beat в Швеция след обрат с 2:1 (12-16, 13-11, 13-8) карти срещу Apogee.

Поляците спечелиха първата карта Cache след продължения, но Liquid отвърна с успехи на Nuke и Anubis. Именно на решителната карта Jorko се отличи със силно представяне и завърши с 13 елиминации.

Това е втора победа за Team Liquid в турнира след служебния успех срещу atputies, а с нея тимът си осигури място в плейофите, които ще се проведат на 4 и 5 август.

Снимка: Liquid

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