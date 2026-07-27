Организация привлече състава на AM

Nordic Network Ltd обяви създаването на новата организация Nordic Partners Gaming (NPG), базирана в Малта, както и привличането на основния състав на AM. Отборът заема 79-о място в световната VRS ранглиста и ще продължи участието си под новото име.

We are Nordic Partners Gaming #BuiltToCompete pic.twitter.com/hXS0x7Fawd — Nordic Partners Gaming (@NPGCS2) July 27, 2026

Ядрото на AM, съставено от Нилс "k1to" Грюне, Макс "Marix" Кюгенер и Виле "myltsi" Вилкман, остава непроменено. Към тях се присъединяват Микел "Maze" Спарват и Мацией "Muciek" Мордал, а треньорският щаб ще бъде воден от Джонатан "MusambaN1" Торент с помощник Давид "Kairi" де Мигел.

Новият директор на организацията Фабиан Бройх заяви, че целта е да бъдат изградени стабилна професионална структура и устойчив модел на развитие. От своя страна изпълнителният директор на Nordic Network Ховард Лен подчерта, че приоритет е стабилизирането на състава и изкачването му в световната ранглиста.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google