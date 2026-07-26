Звездата Данил "donk" Кришковец подобри впечатляващ личен рекорд

Състезателят на Team Spirit Данил "donk" Кришковец постави нов личен рекорд във FACEIT, достигайки 5368 Elo точки. Така той се доближи само на 48 точки от най-високия резултат в историята на платформата.
Настоящият рекорд от 5415 Elo принадлежи на шведа Лиам "MaiL09" Тюгел, който през миналия сезон прекъсна серията от пет поредни титли на donk. В момента руснакът е убедителен лидер в класацията с близо 600 точки аванс пред втория Евгений "topo" Лопатин.
Сезон 8 във FACEIT приключва на 4 август, а при запазване на преднината си donk ще спечели шеста титла на платформата в ерата на Counter-Strike 2.