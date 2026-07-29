PARIVISION привлече FL1T и се раздели с HObbit

Отборът на PARIVISION официално обяви привличането на Евгений "FL1T" Лебедев, който заменя Абай "HObbit" Хасенов в състава. С трансфера руснакът отново ще играе заедно с бившите си съотборници от Virtus.pro и Outsiders Джами "Jame" Али и Дастан "dastan" Акбаев.

⚡️ Evgeny «FL1T» Lebedev has joined PARIVISION



We are confident that FL1T’s arrival will be an important step in the development of our roster. New challenges lie ahead, and we continue to build a team capable of competing for the top spots on the world stage.



The revamped… pic.twitter.com/zuHHzCdNtO — PARIVISION (@parivisiongg) July 29, 2026

FL1T беше извън титулярния състав на Virtus.pro, когато организацията започна своето преструктуриране. По време на петгодишния си престой той спечели Мейджъра в Рио под името Outsiders.

Снимка: HLTV

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