PARIVISION привлече FL1T и се раздели с HObbit

Отборът на PARIVISION официално обяви привличането на Евгений "FL1T" Лебедев, който заменя Абай "HObbit" Хасенов в състава. С трансфера руснакът отново ще играе заедно с бившите си съотборници от Virtus.pro и Outsiders Джами "Jame" Али и Дастан "dastan" Акбаев.
FL1T беше извън титулярния състав на Virtus.pro, когато организацията започна своето преструктуриране. По време на петгодишния си престой той спечели Мейджъра в Рио под името Outsiders.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google