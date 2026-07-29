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  3. PARIVISION привлече FL1T и се раздели с HObbit

PARIVISION привлече FL1T и се раздели с HObbit

  • 29 юли 2026 | 19:43
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PARIVISION привлече FL1T и се раздели с HObbit

Отборът на PARIVISION официално обяви привличането на Евгений "FL1T" Лебедев, който заменя Абай "HObbit" Хасенов в състава. С трансфера руснакът отново ще играе заедно с бившите си съотборници от Virtus.pro и Outsiders Джами "Jame" Али и Дастан "dastan" Акбаев.

FL1T беше извън титулярния състав на Virtus.pro, когато организацията започна своето преструктуриране. По време на петгодишния си престой той спечели Мейджъра в Рио под името Outsiders.

Снимка: HLTV

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