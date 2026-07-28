Финалният ден на Светвон ще се проведе в зала с над 20 000 места

Организаторите на Световното по електронни спортове обявиха, че финалният ден на турнира по CS2 ще се проведе в "Accor Arena" в Париж - зала с над 20 000 места. Решението е взето, след като билетите за големия финал в "Paris Expo Porte de Versailles" бяха разпродадени и се наложи увеличаване на капацитета.

Останалата част от надпреварата ще се изиграе в "Paris Expo Porte de Versailles", а решаващите срещи на 23 август ще бъдат преместени в "Accor Arena". Турнирът с награден фонд от 2 млн. долара ще събере 32 отбора, като 16 от тях ще се класират за плейофите.

Снимка: HLTV

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