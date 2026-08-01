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  3. Отборът на Божидар "bzm" Богданов с нов CS2 състав

Отборът на Божидар "bzm" Богданов с нов CS2 състав

  • 1 авг 2026 | 19:30
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Отборът на Божидар "bzm" Богданов с нов CS2 състав

Отборът на 1win, част от която Dota 2 дивизия е българинът Божидар "bzm" Богданов, официално обяви привличането на състава около Владислав "nafany" Горшков, след като по-рано освободи предишния си CS2 отбор. Към новия състав се присъединява и Петър "fame" Болишев.

Сергей "Ax1Le" Рихторов също преминава с постоянен трансфер от BetBoom, където прекара близо година извън активния състав. Артем "ArtFr0st" Харитонов ще играе под наем от BetBoom, а Андрей "BELCHONOKK" Ясинский пристига като преотстъпен от PARIVISION.

Снимка: HLTV

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