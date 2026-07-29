Нови правила за участието на руски и беларуски състезатели прие Европейската гимнастика

Европейската гимнастика одобри нови правила за участието на руски и беларуски състезатели в международните турнири. Решението беше взето по време на Третото виртуално извънредно Общо събрание, проведено на 28 юли 2026 г., с участието на 46 федерации – членове.

С него организацията потвърждава, че ще следва решението на Световната гимнастика (FIG) за премахване на ограниченията за руските и беларуските спортисти. За състезанията, които вече са включени в календара на Европейската гимнастика, ще се прилага преходен режим.

Според новите правила, ако в страната домакин има законови ограничения за използването на националното знаме, химн или други държавни символи на Русия и Беларус, състезателите ще участват под знамето на Световната гимнастика и с неутрална музика вместо национален химн. Национални символи няма да могат да бъдат използвани и върху екипите, уредите, аксесоарите и личните вещи на спортистите и техните треньори.

Европейската гимнастика уточнява, че правилата ще се прилагат съобразно законодателството на всяка държава домакин.

До второ нареждане организацията няма да възлага или провежда свои състезания в Русия, а представители на руските държавни институции няма да бъдат канени на прояви от календара на Европейската гимнастика.

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