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Част от националите по спортна аеробика заминаха за Световна купа в Румъния

  • 29 юли 2026 | 13:03
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Част от националите по спортна аеробика заминаха за Световна купа в Румъния

Само шест седмици преди Световното първенство по спортна аеробика, шестима състезатели ще представят България и ще се борят в жестока конкуренция за призови класирания на последната Световна купа за сезона в румънския град Орадя.

Европейските шампиони при смесените двойки Борислава Иванова и Христо Манолов ще поведат отбора в битката за медалите.

Иванова ще ни представя и в категория Индивидуално жени, а първенецът на Стария континент при юношите Александър Мишинков при мъжете индивидуално.

В съпътстващия международен турнир, европейските шампионки при Тройките за девойки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова също ще спорят за медалите, като и трите момичета ще играят и в индивидуалната надпревара.

Треньор на отбора ни е Антонио Папазов, а съдия Калоян Калоянов.

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