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Нийл Робъртсън промени играта си и спечели

  • 29 юли 2026 | 14:27
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Нийл Робъртсън промени играта си и спечели

Нийл Робъртсън отдаде заслуженото на използването на по-агресивен начален удар за обрата си срещу Сяо Гуодун на Шанхай Мастърс. Австралиецът устоя на максимален брейк от 147 точки на съперника си и стопи пасив от 5-2, за да изпревари Сяо в решаващ фрейм и да се класира за четвъртфиналите в Китай.

Сяо зарадва Шанхай с максимум
Сяо зарадва Шанхай с максимум

Вдъхновявайки се от Шон Мърфи, който първи въведе радикалния начален удар в края на миналия сезон, Робъртсън заяви, че по-агресивният подход му е помогнал да преоткрие естествената си игра.

Гръмотевицата от Австралия е един от най-успешните играчи в историята на снукъра, но през последните години твърде често затъваше, което често му струваше победи в оспорвани мачове. Този път Робъртсън отговори на канонадата от високи серии на Сяо в началото с брейкове от 115, 74 и 62 точки, за да надделее в истински 6-5 трилър.

„Като цяло се получи страхотен мач“, сподели пред World Snooker Tour Робъртсън, който никога не е печелил Шанхай Мастърс. „Не мисля, че Сяо сгреши с нещо кой знае какво. Смятам, че го поставих в доста трудни ситуации, особено с началния си удар. Вдъхновявам се много от това, което направи Шон – наистина съм доволен от това как се получи началното разбиване, вкарах го в толкова много неприятности. Отварях по седем или осем червени топки наведнъж и го карах наистина да се замисли. Изглежда, че работи доста добре и всъщност няма фрагментарни фреймове.

Топките са отворени и готови за игра веднага. Очевидно е, че ако той получи добър шанс, може да направи голям брейк. Но ако аз получа добър шанс, аз също мога да направя хубава серия. Точно така искам да протичат мачовете ми. Начинът, по който той започна – игра наистина страхотно и нямаше какво толкова да направя. След паузата продължи да играе великолепно.

Аз самият направих няколко наистина хубави серии и съм много щастлив от начина, по който се върнах в мача и го затворих в последния фрейм. Трябва винаги да си в момента… не винаги можеш да контролираш как ще играе съперникът ти. Можеш да се опиташ да ограничиш щетите, които ти нанася, но той все пак е способен на невероятни удари – особено в такъв турнир, където участва топ 16 на света. При 5-2 пасив реално не направих нищо грешно. Изпуснах няколко трудни червени топки и това беше всичко. Това улесни обрата ми и бях много спокоен."

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