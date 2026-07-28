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Националите по спортна аеробика продължават подготовката си за Световното

  • 28 юли 2026 | 16:02
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Националите по спортна аеробика продължават подготовката си за Световното

В зала “Дунав” в Пловдив се проведе контролна тренировка на националния отбор по спортна аеробика за юноши и девойки. Състезателите ни продължават подготовката си за предстоящото световно първенство в Памплона (Испания) в началото на септември.

Отборът ни във възрастова група 12-14 години, както и този при 15-17- годишните показа много добро ниво на подготовка, увереност и артистизъм в своите съчетания, отчетоха от Българския съюз по аеробика.

В контролната тренировка се включиха и състезателите ни при мъже и жени - Борислава Иванова /инд. жени, смесени двойки/, Христо Манолов /смесени двойки/ и Александър Мишинков /инд. мъже/, които се готвят за Световната купа в Румъния в края на този месец преди участието си в шампионата в Памплона.

Новият председател на Съюза по аеробика Десислава Богушева присъства на контролното в ролята си и на международен съдия, както и Велислава Миланова - председател на Съдийската комисия. Другите съдии, които също са с международно бреве бяха Калоян Калоянов /“Мега спорт”/, Илияна Велева /Аеробика-“АМД”/ и Гергана Петева /“Ултра спорт”/.

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