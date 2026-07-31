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Нефтохимик взе статистик от Азербайджан

  • 31 юли 2026 | 19:26
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Нефтохимик взе статистик от Азербайджан

ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) има нов статистик – това е азербайджанецът Орхан Вализада. Специалистът, който на 25 август ще навърши 32 години, ще бъде и помощник-треньор на Иван Станев през сезон 2026/2027.

Нефтохимик привлече двама юношески национали на България
Нефтохимик привлече двама юношески национали на България

ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) има нов статистик – това е азербайджанецът Орхан Вализада. Специалистът, който на 25 август ще навърши 32 години, ще бъде и помощник-треньор на Иван Станев през сезон 2026/2027.

Нефтохимик 2010 взе чешки посрещач със златен требъл във Франция
Нефтохимик 2010 взе чешки посрещач със златен требъл във Франция

До края на миналия сезон статистик на бургазлии бе турският специалист Айкут Айдън, с когото в щаба спечелиха Купата на България и станаха вицешампиони.

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