Нефтохимик взе статистик от Азербайджан

ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) има нов статистик – това е азербайджанецът Орхан Вализада. Специалистът, който на 25 август ще навърши 32 години, ще бъде и помощник-треньор на Иван Станев през сезон 2026/2027.

Нефтохимик привлече двама юношески национали на България

ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) има нов статистик – това е азербайджанецът Орхан Вализада. Специалистът, който на 25 август ще навърши 32 години, ще бъде и помощник-треньор на Иван Станев през сезон 2026/2027.

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До края на миналия сезон статистик на бургазлии бе турският специалист Айкут Айдън, с когото в щаба спечелиха Купата на България и станаха вицешампиони.

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