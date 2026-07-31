БФ Борба отговори на Армен Назарян: Националният отбор има еднакви правила за всички

Във връзка с изявленията на двукратния олимпийски шампион Армен Назарян и неговите синове Едмонд и Гриша Назарян на проведената днес пресконференция, ръководството на Българската федерация по борба (БФ Борба) заявява следното:

Армен Назарян призова федерацията да даде лиценз на синовете му, за да могат да представят България

БФ Борба се отнася с уважение към Армен Назарян - един от най-големите шампиони в историята на българската борба, донесъл изключителни успехи и престиж на България. Същото уважение федерацията има и към постиженията на Едмонд Назарян, както и към спортното развитие и бъдещето на талант като Гриша Назарян.

Именно затова е важно фактите да бъдат представени ясно и коректно.

На 2 юли 2026 г. БФ Борба официално изпрати покани до спортните клубове за участие в подготвителния лагер на националния отбор по класическа борба, проведен във високопланинския спортен комплекс "Белмекен" в периода от 10 до 31 юли 2026 г.

В официалната покана, адресирана до Сдружение "Спортен клуб по борба ЦСКА", изрично бяха включени Едмонд Назарян и Гриша Назарян. Поканата предвиждаше клубовете да потвърдят участието на своите състезатели до 6 юли 2026 г., като при липса на потвърждение се приема, че съответният състезател се отказва от участие в лагера.

От СК Борба ЦСКА не беше изпратен отговор на поканата, нито беше потвърдено участието на включените в нея състезатели. В резултат на това Едмонд и Гриша Назарян не взеха участие в подготвителния лагер на националния отбор, който е част от утвърдената от Министерството на младежта и спорта (ММС) програма за подготовка за предстоящите световни първенства през 2026 година.

Съгласно постигнатите по-рано през годината договорености по време на срещата между състезателите на СК Борба ЦСКА и Управителния съвет на БФ Борба, федерацията осигурява и гарантира достъп до подготвителните лагери на националните отбори за личните треньори на състезателите от ЦСКА и всички останали клубове.

Ограничения има единствено по отношение на лицето Сослан Фарниев, който си е позволявал действия и публични прояви, представляващи поругаване на символите на българската държавност. Подобно поведение е несъвместимо с представителството на България и с принципите, които националният отбор следва да отстоява.

В изпълнение на тази договореност Армен Назарян - като баща и личен треньор на Едмонд и Гриша Назарян, както и като уважаван от всички българи шампион, има възможност да присъства на всяка тренировка и на всеки подготвителен лагер на националния отбор, в който участват неговите синове или други състезатели на ЦСКА. БФ Борба и треньорите на националния отбор не са поставяли и не поставят никакви ограничения пред неговото присъствие като личен треньор.

БФ Борба не оспорва правото на състезателите да работят със своите лични треньори. Но когато един състезател е част от националния отбор и представя България на световни, европейски и други международни първенства, той следва да участва и в подготвителния процес, утвърден от ММС.

Докато състезателите на СК Борба ЦСКА не участват в подготвителната програма на националните отбори, одобрена от ММС, те няма как да бъдат включвани в националните представителни отбори и съответно няма как да представляват България на международни състезания.

БФ Борба припомня, че още през април 2026 г. Управителният съвет взе решение повече да не бъдат правени компромиси със състезатели, които не посещават подготвителните лагери съгласно утвърдената програма за подготовка на националните отбори. Тогава, като последен компромис, бе дадена възможност на състезатели, пропуснали началото на подготовката, да се присъединят към националния отбор със закъснение. Управителният съвет изрично заяви, че подобни изключения повече няма да бъдат допускани и че правилата ще се прилагат еднакво към всички състезатели и клубове.

По отношение на лицензите на Едмонд и Гриша Назарян БФ Борба уточнява, че този въпрос не е възникнал при настоящото ръководство. Той е оставен нерешен във времето още от предишното ръководство на федерацията, което през последната година създава напрежение и поставя в конфликтна ситуация уважавани имена на българската борба като Армен Назарян и неговите синове.

Ръководството на БФ Борба категорично не търси конфронтация с Армен Назарян, Едмонд Назарян или Гриша Назарян. Напротив, федерацията остава готова за диалог с всички състезатели, лични треньори и спортни клубове, за да бъдат намерени решения в интерес на българската борба.

Но националният отбор не може да функционира с различни правила за различни клубове или състезатели. Подготовката, дисциплината и отговорността към националния отбор са общи условия за всички, които искат да представят България на най-големите международни състезания.

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