Локо (Мездра) започна с победа

Локомотив (Мездра) се наложи с 3:2 при гостуването си на Балкан (Ботевград) в първата си приятелска среща. „Железничарите“ заложиха само на четирима титуляри, седем момчета, родени 2010 година и още футболисти дошли на проби. Домакините поведоха в началото на второто полувреме. Скоро обаче Сергей Георгиев изравни. Иван Нешков направи обрата в 63-ата минута – 1:2. В 79-ата пък Кристиян Манушев реализира третото попадение. Накрая Калоян Бонев вкара от дузпа за окончателното 2:3. Треньорите пуснаха в игра всички футболисти явили се за контролата.

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