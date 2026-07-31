Полуфиналите във Волейболната Лига на нациите предлагат повторения на скорошни петгеймови битки

Утре (1 август) ще се изиграят полуфиналните срещи от финалния турнир на Волейболната лига при мъжете в Нинбо (Китай). Словения ще се изправи срещу Полша, а Япония ще премери сили със САЩ. Първият мач за място в неделния финал е изцяло европейски сблъсък между отборите на Словения и Полша. След това Япония и САЩ ще се изправят един срещу друг във втория полуфинал. Интересното е, че и двата мача вече се състояха по време на основната фаза и предложиха вълнуващи петгеймови драми.

Полуфиналната програма започва в 10,00 часа българско време с мача между Словения и Полша.

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За Словения това ще бъде четвърто (и трето поредно) участие на полуфинал във VNL. Във всичките си три предишни опита те завършваха на четвърто място, така че все още преследват първия си медал от турнира. През този сезон словенците заеха трето място в крайното класиране на основната фаза с баланс от 10 победи, 2 загуби и 26 точки. В първия четвъртфинал в Нинбо в сряда те устояха в епична битка срещу Турция и записаха победа с 3:0 (25:21, 35:33, 39:37). В момента Словения е на 5-о място в световната ранглиста.

Полша даде гейм на Украйна и е на полуфинал във VNL

Полша е настоящият шампион на Лигата на нациите и световен №1. Те са печелили турнира два пъти – през 2023-а и 2025-а година. През 2021-а взеха сребро, а в колекцията си имат и три бронзови медала – от 2019, 2022 и 2024 година. Така те са се качвали на подиума във всичките шест последни издания на VNL (от общо седем). Поляците са и сребърни медалисти от последните Oлимпийски игри и бронзови медалисти от последното световно първенство. Те заеха второ място в тазгодишната основна фаза с 10 победи, 2 загуби и 29 точки, а след това успяха да преодолеят Украйна на четвъртфиналите с 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17), за да продължат към полуфиналите.

През последните 12 години Словения и Полша са се срещали 18 пъти в официални международни турнира, като преките двубои са напълно изравнени – по 9 победи за всеки отбор. Само във VNL Полша води с 4-3 победи. При последната им среща в Линий (Китай) по време на първата седмица от тазгодишното издание, двата отбора изиграха спиращ дъха петгеймов трилър, спечелен от Словения с 3:2 (27:25, 23:25, 26:24, 21:25, 19:17).

Вторият полуфинал в събота между Япония и САЩ, започва в 14,30 часа българско време.

Япония даде гейм на Китай, но е на полуфинал във VNL

Япония е единственият непобеден отбор в тазгодишното издание на Лигата. Те оглавиха основната фаза с 12 победи от 12 мача и 30 точки, а след това елиминираха домакините на финалите от Китай с 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23) след обрат в един от 1/4-финалите в сряда. В хода на надпреварата Япония се изкачи с три позиции в световната ранглиста до 4-ото място. Досега японците имат два медала от VNL – бронз през 2023-а и сребро през 2024-а. Миналата година те не успяха да преминат четвъртфиналите, където бяха спрени от бъдещите шампиони от Полша.

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САЩ завършиха предварителната фаза на пето място с 8 победи, 4 загуби и 25 точки. В четвъртък те постигнаха зрелищна чиста победа с 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) над миналогодишните сребърни медалисти и действащи световни шампиони от Италия, за да се класират на полуфинал за пети път. Американците никога не са печелили трофея в Лигата, но имат три сребърни (2019, 2022, 2023) и един бронзов медал (2018). Миналата година те не стигнаха до финалите, след като завършиха на 12-о място. Последният им подиум на световно ниво беше на Олимпийските игри в Париж 2024., където спечелиха бронз. В момента САЩ заемат шесто място в световната ранглиста.

Япония и САЩ са се срещали 50 пъти на големи световни турнири. Американците са спечелили 38 от тези сблъсъци, а азиатците – останалите 12, включително последните два във VNL през 2025-а и 2026-а. Общият баланс в преките двубои само в Лигата на нациите е 4-3 в полза на САЩ, но Япония е спечелила последните три срещи в надпреварата. Двата отбора се срещнаха за последно на 27-и юни в Орлеан (Франция). В напрегнат петгеймов дуел Япония на два пъти изоставаше в резултата, преди да изтръгне победата с 3:2 (18:25, 25:21, 20:25, 25:22, 15:13).

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