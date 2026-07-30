1/4-финал №3 в Лигата на нациите: Полша 1:1 Украйна! Следете мача ТУК!

Лидерът в световната ранглиста и победител във Волейболната лига на нациите през 2025 година Полша играе срещу Украйна при резултат 1:1 (25:22, 22:25) в 1/4-финал №3 в Нинбо (Китай).

Атака на Бартоломей Боландж и Полша е поведе с 8:6. Ас на Вилфредо Леон и 12:8. Мощна така на Вилфредо Леон и 14:10. Вилфредо Леон пусна технично за 17:11. Раул Лозано взе прекъсване за Украйна. Атака на Вилфредо Леон покрай тройната блокада направи резултата 22:17. Блокаут на Олег Плотницкий и 22:24. Тройна блокада спря атака на Олег Плотницкий и Полша спечели първата част с 25:22.

Томаш Форнал атакува в аут и Украйна поведе със 7:4. Бартоломей Болондж атакува мощно и Полша намали до 6:7. Вилфредо Леон заби спота точка №11 за 7:8. Владислав Шчуров атакува в центъра за 9:7. Технична атака на Вилфредо Леон направи резултата 8:9. Мощна атака на Олег Плотницкий от втора линия и Украйна поведе с 13:12. Атака на Томаш Форнал и равенство при 13:13. Олег Плотницкий атакува по правата от зона 4 за 17:17. Ас на Артур Шалпук и Полша дръпна с 21:20. Олег Плотницкий атакува за 21:21. Никола Гърбич взе прекъсване за Полша. Томаш Форнал атакува в аут и 22:21 за Украйна. Ас на Дмитро Янчук и възпитаниците на Раул Лозана поведоха с 23:21. Никола Гърбич взе второто си прекъсване за Полша. Блокада на Максим Тонконох спря така на Вилфредо Леон и Украйна спечели втората част с 25:22.

Равенството се запази до 6:6 в началото на третата част. Атак ана Васил Тупчий и Украйна поведе с 10:9.

ПОЛША - УКРАЙНА 1:1 (25:22, 22:25, 10:10)

ПОЛША: Марчин Коменда, Бартоломей Боландж, Томаш Форнал, Вилфредо Леон, Бартоломей Лемански, Шимон Якубишчак - Якуб Попивчак-либеро (Артур Шалпук, Александер Сливка)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

УКРАЙНА: Виталий Шитков, Максим Тонконох, Олег Плотницкий, Дмитро Янчук, Владислав Шчуров, Юрий Семенюк - Ярослав Пампушко-либеро (Васил Тупчий, Юрий Синица)

Старши треньор: РАУЛ ЛОЗАНО.

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