Пламен Шекерджиев продължава кариерата си в Сърбия

Посрещачът Пламен Шекерджиев, който носеше екипа на Берое 2016 (Стара Загора) през изминалия сезон, продължава кариерата си в Сърбия. 28-годишният състезател ще защитава цветовете на Млади Радник (Пожаревац).
Тимът завърши на седмата позиция в Суперлигата на западната ни съседка.
Преди да играе за беройци, Шекерджиев бе част от ЦСКА, откъдето започва кариерата му.
Зад гърба си има и сезон и половина в Турция.
Три години играе за Хебър (Пазарджик), с който спечелва две Купи и Суперкупи на България и една титла.
Първият му трансфер е в Добруджа 07 (Добрич) - през 2019/2020.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google