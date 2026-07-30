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  3. Пламен Шекерджиев продължава кариерата си в Сърбия

Пламен Шекерджиев продължава кариерата си в Сърбия

  • 30 юли 2026 | 17:41
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Пламен Шекерджиев продължава кариерата си в Сърбия

Посрещачът Пламен Шекерджиев, който носеше екипа на Берое 2016 (Стара Загора) през изминалия сезон, продължава кариерата си в Сърбия. 28-годишният състезател ще защитава цветовете на Млади Радник (Пожаревац).

Тимът завърши на седмата позиция в Суперлигата на западната ни съседка.

Преди да играе за беройци, Шекерджиев бе част от ЦСКА, откъдето започва кариерата му.

Зад гърба си има и сезон и половина в Турция.

Три години играе за Хебър (Пазарджик), с който спечелва две Купи и Суперкупи на България и една титла.

Първият му трансфер е в Добруджа 07 (Добрич) - през 2019/2020.

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