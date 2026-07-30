Лора Китипова: Националният отбор е затворена тема за мен

С Иван Петков сме перфектният тандем за целите на Макаби, смята опитната волейболистка

Бившата националка Лора Китипова се впуска в ново предизвикателство, като ще играе за израелския Макаби Хайфа.

Китипова ще работи с бившия национален селекционер Иван Петков за пореден път, като последно бяха рамо до рамо в Украйна през 2022 г.

Волейболистката, която през изминалия сезон бе част от сръбския Железничар (Лайковац), говори в специално интервю пред BGvolleyball.com, в което споделя подробности около трансфера, спомените за работата с Иван Петков в Украйна и в Марица (Пловдив), както и темата за националния отбор.

"Този сезон продължавам в Израел. Това беше най-добрата оферта, която получих - и като условия, и като амбиции."

"Иван Петков вече беше подписал, обади ми се, разказа ми за отбора и плановете им. Попита дали искам да отида и аз се съгласих.

Честно казано - имах притеснения, водих разговори както с тренера, така и с ръководството на отбора по тази тема и ме увериха, че ще бъдем в безопасност", допълва Китипова.

"Нямам много наблюдения над първенството. Знам, че отборът от тази година започва сериозен проект с амбиции за влизане в Шампионска лига", каза още опитната волейболистка.

"Отново ще работим заедно с Иван Петков. Добре се чувствам, мисля, че от клуба са избрали перфектния тандем за постигане на целите си, защото с него се сработваме отлично на терена и се разбираме. Двамата сме били част от отбори, с които сме се класирали за Шампионска лига (с Марица и Прометей), а с националния отбор се класирахме за Лигата на нациите", добави тя.

"В Украйна успяхме да постигнем поставените цели. Целият престой там беше много хубав. Бяхме в много добър отбор с много българи, много добри условия и отношението към нас беше много добро", споделя Лора.

"Както казах, амбициите са влизане в европейските турнири и до няколко години в Шампионска лига. Първото място на турнира за Купата и първенството са ясни.

Смятам, че целите ни са осъществими - неведнъж сме се справяли с тази задача с тренера. Мисля, че имаме нашите шансове", заяви тя.

"В Железничар мисля, че можехме да се представим по-добре и да играем финал, но има и такива сезони. Беше ми полезно да видя как работи сръбската школа, какво е първенството, запознах се със страхотни хора и ще ми останат много приятели от там. Дори ще играем и в Израел заедно с едно от момичетата", сподели бившата националка.

Разпределителката заяви, че темата за националния отбор вече е затворена за нея.

"Пожелавам си най-вече здраве за мен и близките ми, всичко друго се постига. Пожелавам и на читателите ви да са здрави и по-позитивни", завърши Китипова.

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