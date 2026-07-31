Усик прогнозира победа с нокаут за Джошуа срещу Фюри

Когато Олександър Усик говори за Тайсън Фюри и Антъни Джошуа, светът на бокса слуша с особено внимание. Все пак украинецът вече се е изправял и срещу двамата британци и познава силните им страни от първа ръка. Затова настоящият световен шампион в тежка категория има категорично мнение кой притежава по-добри шансове в дългоочакваната „Битка за Великобритания“.

Джошуа: Забелязах някои слабости във Фюри, Усик е най-добрият

Неговият фаворит е Антъни Джошуа. И не само това – Усик дори очаква бившият световен шампион да приключи двубоя преди последния гонг. В интервю за британския „Мирър“ 39-годишният украинец не остави място за тълкуване и прогнозира нокаут в шестия рунд след прав десен удар на Джошуа.

Забележително е, че Усик подкрепя именно Джошуа. Все пак украинецът му отне световните титли в два шампионски двубоя. Днес обаче двамата работят в тясно сътрудничество. Джошуа използва опита на Усик и неговия треньорски екип, за да се подготви за най-голямото предизвикателство в кариерата си. За Усик това развитие е напълно логично. Той цени най-вече готовността на Джошуа да поглежда критично към себе си и да търси нови пътища. Всеки, който иска да продължи да се развива, трябва да приема собствените си грешки и да се учи от тях. Именно това качество отличава Джошуа.

Украинецът подчертава, че през последните месеци олимпийският шампион е израснал не само като боксьор, но и като човек. Затова Усик вярва, че Джошуа е способен да покаже най-добрата версия на себе си срещу Фюри.

Докато подготовката тече с пълна сила, остава да бъде взето само едно ключово решение за мегасблъсъка. Въпреки че се твърди, че и двете страни вече са подписали договорите си, все още няма официално потвърждение къде ще се проведе двубоят. Като възможни домакини се обсъждат както Великобритания, така и Съединените щати.

Промоутърът Еди Хърн очаква въпросът да бъде разрешен през следващите дни. Усик обаче отдавна е направил своя избор. Според него Джошуа ще излезе победител – и то доста преди последния гонг.

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