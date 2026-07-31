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Дакота Дичева по-тежка от съперницата си на PFL New York

  • 31 юли 2026 | 14:23
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Дакота Дичева по-тежка от съперницата си на PFL New York

PFL New York излиза на централната сцена този уикенд, като шампионът в лека категория Усман Нурмагомедов ще защитава титлата си срещу непобедения претендент Арчи Колган. В дългоочаквания главен двубой един от най-доминиращите шампиони в спорта ще се изправи срещу набиращ скорост претендент, който ще опита да постигне най-голямата изненада в кариерата си.

В подглавния мач ще участва една от най-ярките звезди в женските ММА. Непобедената Дакота Дичева ще срещне бившата претендентка за титлата на Bellator Денис Кийлхолц в категория муха.

Дичева бързо се утвърди като една от най-големите атракции на PFL, съчетавайки експлозивна игра в стойка с безупречен професионален баланс. Срещу нея ще застане опитната Кийлхолц – опасна кикбоксьорка, която разполага със силни удари и достатъчно опит, за да спре устрема на своята съперничка.

Бойците се качиха на кантара в четвъртък сутринта преди двубоите си в петък вечер. Резултатите са следните:

Основна карта

Шампионът Усман Нурмагомедов (70,22 кг) срещу №3 Арчи Колган (70,22 кг) – двубой за титлата на PFL в лека категория

№1 Дакота Дичева (57,06 кг) срещу №6 Денис Кийлхолц (55,25 кг) – двубой в категория муха

№10 Амру Магомедов (70,58 кг) срещу Анхел Алварес (70,85 кг)* – двубой в лека категория

Мустафа Диакате (93,08 кг) срещу Дарил Уокър (92,80 кг) – двубой в полутежка категория

Рауфеон Стотс (61,69 кг) срещу Ласаро Дайрон (61,69 кг) – двубой в категория петел

Шон Гаучи (61,60 кг) срещу Алан Бегосо (61,60 кг) – двубой в категория петел

Джонатан Пиерсма (79,56 кг) срещу Омар Ел Дафрауи (79,74 кг) – двубой в договорена категория

Монтана Де Ла Роса (57,06 кг) срещу Татяна Постарнакова (57,06 кг) – двубой в категория муха

Шами Делва (70,58 кг) срещу Леван Хабалаев (70,76 кг) – двубой в лека категория

* Анхел Алварес е с приблизително 0,09 кг над стандартния лимит от 70,76 кг за нетитулен двубой в лека категория.

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