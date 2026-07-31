Армен Назарян призова федерацията да даде лиценз на синовете му, за да могат да представят България

Двукратният олимпийски шампион по борба Армен Назарян призова Българската федерация по борба да даде лиценз на синовете му - Едмонд и Гриша, за да могат да представляват страната на международни състезания.

БФ Борба изисква от състезателите да провеждат централизирана подготовка за световните първенства през 2026 година – за юноши и девойки до 20 години в Братислава, Словакия, за мъже и жени до 23 години в Лас Вегас, САЩ, както и за мъже и жени в Астана, Казахстан. Армен Назарян обаче настоява неговите синове да тренират със специалистите от СК ЦСКА, както правят и останалите състезатели от клуба.

"БФ Борба припомня, че Управителният съвет още през април 2026 г. взе решение, че повече няма да бъдат правени компромиси със състезатели, които не посещават подготвителните лагери, включени в програмата за подготовка на националните отбори в различните стилове, одобрена от ММС", написаха в изявление от федерацията.

В лагера на националния отбор, който приключи вчера, взеха участие 19 състезатели от 6 клуба, които проведоха подготовка под ръководството на националните треньори.

"С изключение на един състезател борците на СК Борба ЦСКА, включени в официалната покана на Българската федерация по борба (БФ Борба), не уважиха поканата и не взеха участие в подготвителния лагер на Белмекен. Единственият борец на СК Борба ЦСКА, който взе решение да се включи в подготовката на националите от 10 до 31 юли 2026 г., своевременно е бил отстранен от клубния си отбор", добавиха от централата.

"Наистина този път няма да говорим за нещо хубаво, за медали, за златни медали, но ще говорим за дискриминация срещу мен. Аз съм дошъл в България от 1996 година и съм спечелил много медали. След това съм създал тези синове - виждате моите синове, от лявата ми страна Гриша Назарян, той е републикански шампион, Балканиада и "Никола Петров". Две години не дават да участва. А отдясно Едмонд Назарян, който е спечелил много медали за България. От тях е и Европейски, Световни и младежки Олимпиади. Те са младо поколение. Разочарован съм, че на децата не им дават лиценз. Това са децата-бъдеще. Аз съм ги създал да се борят, те са родени тук и искат да печелят медали за България", започна Армен Назарян на пресконференция в София.

"Две години, в които управлява Станка Златева, аз бях в добри отношения с нея. Не знам тя защо така прави, и тя е била спортистка. Някога и тя ще има деца, да видим какво ще стане. Да не пускат децата да се борят. Аз затова дойдох, да ви кажа, ако можем да помагаме на децата, детско-юношеските школи, за мъжете, за всички спортове. Спорът е единственото хубаво нещо и той е до време. Не можеш цял живот да си на върха. Нали знаете, всяка кариера има начало и край, колкото можеш да спечелиш. Те толкова труд хвърлят, толкова пот, толкова контузии, толкова лишения. Искам всички да знаете, ние искаме развитие за спорта. Да покажем и да помагаме на децата. Ние не се занимаваме с другите неща. Както съм възпитал тези деца, така и трябва всички родители да следят децата си. Да имат дисциплина, да имат контрол от родителите, да имат режим. Какво е това - сегашните деца само с телефони на улицата, навсякъде. По-добре да се занимават със спорт. Аз съм за спорта. Винаги мога да покажа хватките, да имат пример от мен, да вземат дума, да покажат, както другите", добави олимпийският шампион от Атланта през 1996 година и Сидни през 2000 година.

"Станка Златева каза, че не сме били на лагер, не сме били там. Децата са мои, аз съм ги създал, аз съм треньор и те имат техен треньор, как да не ходят на лагери и състезания? Какво става сега? Как ще може 15 години да тренират и са взели толкова медали, а сега да са с друг треньор. Все едно да сменят родителя ти и да ти кажат: "Разбери се с него." Как ще можеш? Ние сме друго ниво, спечелили сме много медали. Не можем така да оставяме този спорт. В борбата винаги има успех, винаги има медал. Дайте да уважим борбата. Само това казвам", каза още той.

Попитан защо синовете му не получават възможност да се състезават, Армен Назарян отговори: "Аз ли да кажа, че те не дават лиценз, който е не за Световно, не за Европейско, даже от федерацията много не зависи. Един печат трябва да сложат, да отидат, две години не са участвали. Федерацията по борба не дава лиценз, Станка Златева. Лично. Питайте нея, да дойдат тук да говорим защо не ни дава. Тя ще каже, че не са били на лагер. Ние тренираме непрекъснато, от две години нямаме право да участваме. Миналата година трябваше да участват на Световно, не ги пуснаха. Защо? Преди един месец станаха шампиони, и двамата. (Категории) 63 кг и 67 кг, а те са младо поколение, на 21 и на 24 години. И какво, ще забравим борбата ли?"

Армен Назарян заяви, че не е имал разговор с управата на Българската федерация по борба, но има желание да бъде воден диалог, за да се състезават синовете му отново за страната.

"Аз съм пробвал всички неща, хората са вдигнали ръце, викат: "Разберете се с нея." Как да се разбереш, като трябва един подпис да се изпълни. Всичко имат и от ЦСКА. Не отговарят на писмата. От нашата федерация не отговарят на писмата. И какво ще правим, да изтрием борбата? Много лесно да каже: "Отивайте да тренирате ММА, или друг спорт." За съжаление 15 години труд са вложи в нашия спорт. Олимпийски спорт, да ви кажа. Хората мечтаят да участват на Олимпиада, а ние спираме децата. Аз лично честитих на Станка, когато я избраха. Говорихме за развитие на детската школа, но вижте какво става - обратното става", обясни Назарян.

И двамата синове на бившия състезател заявиха, че единственото им желание е да представляват България и да носят успехи и на международно ниво, каквито постигат на национално.

"Нашата работа е да тренираме и да участваме. Ние сме шампиони на България. Какви разговори, можем ли да питаме? Ние сме шампиони на България", заяви Едмонд Назарян, двукратен европейски шампион по борба през 2020 и 2023 година, както и сребърен медалист от Световното първенство през 2022 година в Белград.

"Нашата цел е да тренираме и да представяме България на международни състезания. Искаме бързо да се оправи тази ситуация, защото не се разбират. Ние нямаме нищо против към никого. Ние си тренираме и искаме да представим България и това е", каза по-малкият от братята - Гриша.

снимка: Стартфото

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