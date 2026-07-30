Тони Паркър потвърди раздялата с Франсиско и коментира бъдещето на другите звездни попълнения

Президентът и старши треньор на АСВЕЛ Вильорбан Тони Паркър потвърди, че Силвен Франсиско е напуснал клуба, докато несигурността около няколко други високопрофилни попълнения продължава да расте.

Тони Паркър, който заема постовете на президент и старши треньор в АСВЕЛ Вильорбан, направи кратък коментар относно настоящата ситуация в клуба на фона на сериозната неяснота около бъдещето на няколко от звездните летни трансфери.

В изявление пред "Екип" френската легенда на Сан Антонио Спърс Паркър потвърди, че гардът Силвен Франсиско е напуснал, докато съдбата на други значими играчи остава неясна.

На директен въпрос дали Франсиско си е тръгнал, Паркър отговори лаконично.

"Да, вярно е", заяви той.

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Франсиско се присъедини към АСВЕЛ само преди месец, но френският клуб беше принуден значително да намали планирания си бюджет, след като не успя да финализира навреме споразумение с инвестиционен фонд.

Очаква се бюджетът на АСВЕЛ да спадне от планираните 59 милиона евро на приблизително 24 милиона евро.

Според информациите тригодишният договор на Франсиско е бил на стойност близо 16 милиона евро, което е направило задържането му невъзможно при новата финансова структура на клуба. Очаква се гардът на френския национален отбор да продължи кариерата си в Панатинайкос.

Франсиско може да не е единственото голямо име, което ще напусне АСВЕЛ преди началото на сезона.

Няколко от звездните летни попълнения на клуба вече са на пазара, тъй като несигурността около амбициозния проект на АСВЕЛ продължава.

При първоначалния си финансов план клубът привлече няколко изтъкнати играчи, сред които най-полезният играч в италианската лига Армони Брукс, Ник Вайлер-Баб и Даниел Тайс.

Паркър обаче призна, че АСВЕЛ може да не успее да задържи всички планирани попълнения.

"Не знам. Ще видим. Трябва да се вземат решения", каза Паркър, попитан за тяхната ситуация.

Очакваното присъединяване на Венсан Коле към треньорския щаб на АСВЕЛ също е под въпрос.

Коле, бивш треньор на Паркър във френския национален отбор, трябваше да се присъедини към скамейката, но намалените амбиции на клуба могат да повлияят и на този план.

"Той ме помоли за малко време", разкри Паркър.

Сега Паркър е изправен пред предизвикателството да възстанови проекта на АСВЕЛ със значително по-малко ресурси от първоначално предвидените, въпреки че бившият гард на Сан Антонио Спърс остава уверен в дългосрочното бъдеще на клуба.

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