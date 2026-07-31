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Без мач на НБА в Близкия Изток за първи път от пет години

  • 31 юли 2026 | 04:56
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Без мач на НБА в Близкия Изток за първи път от пет години

За първи път от 5 години насам НБА няма да проведе предсезонни мачове в Близкия Изток, съобщава ESPN. Решението идва на фона на войната между САЩ и Иран и продължаващия конфликт в региона. Лигата е провела разговори с Кливланд Кавалиърс, Маями Хийт, Бруклин Нетс и Вашингтон Уизардс, но засега няма нищо конкретно.

През януари НБА подписа дългосрочно партньорство с Абу Даби (ОАЕ). Световното първенство по баскетбол през 2027 г. ще се проведе в Доха (Катар), а като част от подготовката за събитието трябва да се проведе предсезонен мач от НБА.

Ню Йорк Никс и Филаделфия 76ърс изиграха две предсезонни срещи в Абу Даби през октомври преди началото на сезон 2025/2026.

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