Без мач на НБА в Близкия Изток за първи път от пет години

За първи път от 5 години насам НБА няма да проведе предсезонни мачове в Близкия Изток, съобщава ESPN. Решението идва на фона на войната между САЩ и Иран и продължаващия конфликт в региона. Лигата е провела разговори с Кливланд Кавалиърс, Маями Хийт, Бруклин Нетс и Вашингтон Уизардс, но засега няма нищо конкретно.

През януари НБА подписа дългосрочно партньорство с Абу Даби (ОАЕ). Световното първенство по баскетбол през 2027 г. ще се проведе в Доха (Катар), а като част от подготовката за събитието трябва да се проведе предсезонен мач от НБА.

Ню Йорк Никс и Филаделфия 76ърс изиграха две предсезонни срещи в Абу Даби през октомври преди началото на сезон 2025/2026.

The NBA will not play any preseason games in the Middle East for the first time in five years, sources told @ramonashelburne and @WindhorstESPN.



The decision comes amid the war between the United States and Iran and the ongoing conflict in the region. https://t.co/BABTzquqWL — ESPN (@espn) July 30, 2026

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