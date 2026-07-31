Ясна е окончателната програма за четвъртия и петия кръг в efbet Лига

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди окончателната програма за срещите от четвъртия и петия кръг на efbet Лига. След съобразяване с участието на българските клубове в европейските клубни турнири и определянето на съперниците и датите за техните двубои на международната сцена, програмата бе финализирана в своя окончателен вид.
Единствената промяна, която е направена, е в началния час на мача между Левски и Локомотив (Пловдив). Първоначално срещата беше предвидена за 20:30 часа, но в крайна сметка ще започне 45 минути по-късно - в 21:15 ч.
Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега
IV кръг
7 август, петък:
Левски - Локомотив (Пловдив) 21:15 часа
8 август, събота:
Локомотив (София) - ЦСКА 1948 19:00 часа
Дунав (Русе) - Арда (Кърджали) 21:15 часа
9 август, неделя:
Черно море - Лудогорец 19:00 часа
Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 21:15 часа
10 август, понеделник:
Ботев (Враца) - Славия. 19:00 часа
Септември (София) - ЦСКА 21:15 часа
V кръг:
14 август, петък:
ЦСКА 1948 - Черно море 21:15 часа
15 август, събота:
Славия - Левски. 19:00 часа
Лудогорец - Ботев (Пловдив) 21:15 часа
16 август, неделя:
ЦСКА - Ботев (Враца) 19:00 часа
Локомотив (Пловдив) - Дунав 21:15 часа
17 август, понеделник:
Спартак (Варна) - Септември 19:00 часа
Арда - Локомотив (София) 21:15 часа