Ясна е окончателната програма за четвъртия и петия кръг в efbet Лига

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди окончателната програма за срещите от четвъртия и петия кръг на efbet Лига. След съобразяване с участието на българските клубове в европейските клубни турнири и определянето на съперниците и датите за техните двубои на международната сцена, програмата бе финализирана в своя окончателен вид.

Единствената промяна, която е направена, е в началния час на мача между Левски и Локомотив (Пловдив). Първоначално срещата беше предвидена за 20:30 часа, но в крайна сметка ще започне 45 минути по-късно - в 21:15 ч.

Утвърдиха програмата за още два кръга в efbet Лига, броят Лудогорец за отпаднал от Европа, засега

IV кръг

7 август, петък:

Левски - Локомотив (Пловдив) 21:15 часа

8 август, събота:

Локомотив (София) - ЦСКА 1948 19:00 часа

Дунав (Русе) - Арда (Кърджали) 21:15 часа

9 август, неделя:

Черно море - Лудогорец 19:00 часа

Ботев (Пловдив) - Спартак (Варна) 21:15 часа

10 август, понеделник:

Ботев (Враца) - Славия. 19:00 часа

Септември (София) - ЦСКА 21:15 часа

V кръг:

14 август, петък:

ЦСКА 1948 - Черно море 21:15 часа

15 август, събота:

Славия - Левски. 19:00 часа

Лудогорец - Ботев (Пловдив) 21:15 часа

16 август, неделя:

ЦСКА - Ботев (Враца) 19:00 часа

Локомотив (Пловдив) - Дунав 21:15 часа

17 август, понеделник:

Спартак (Варна) - Септември 19:00 часа

Арда - Локомотив (София) 21:15 часа

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